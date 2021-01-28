В Сан-Франциско решили переименовать свыше 40 школ в рамках борьбы с расизмом

Под реформу попадут имена целого ряда высокопоставленных американских деятелей – в том числе президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Как пишет газета New York Times, образовательный комитет Сан-Франциско счел, что они причастны к расизму, сексизму или рабству. Как отмечается, переименование около трети из всех школ округа обойдется более чем в 400 тысяч долларов.

В США первый президент страны Джордж Вашингтон считался рабовладельцем, а 16-го американского лидера Авраама Линкольна критикуют за казнь представителей одного из коренных индейских народов.

При этом мэр Сан-Франциско Лондон Брид – первая темнокожая женщина на этом посту – раскритиковала решение. Впрочем, ее недовольство вызвало то, что переименование школ будет проводиться в условиях эпидемии коронавируса. По словам Брид, сменить названия школ могут к апрелю, но при этом отсутствует план по возвращению детей в классы. А кроме того, утверждает мэр, этот вопрос не обсуждался с родителями.

Вопрос о переименовании школ образовательный комитет Сан-Франциско поднял еще в 2018 году. Своей задачей он называл «отбраковку любых символов белого превосходства и расизма».