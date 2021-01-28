Легкоатлет Сергей Шубенков опроверг информацию о том, что сдал положительный допинг-тест

Сообщения прессы об употреблении им запрещенных препаратов спортсмен назвал «наглой клеветой».

Информация о том, что чемпион мира в барьерном спринте сдал положительную допинг-пробу, появилась в СМИ еще накануне. Сообщалось, что Шубенков предположительно употреблял запрещенное вещество, после чего пытался вывести его посредством фуросемида — препарат, который «скрывает действие допинга».

По словам Шубенкова, он не использовал запрещенку для подготовки, и никогда никого не обманывал. Как написал у себя в Instagram 30-летний спортсмен, он действительно получил письмо от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике, но не стал раскрывать его детали из юридических соображений. Шубенков также уточнил, что не подвергнут никаким ограничениям и тренируется в обычном режиме. Ранее тренер легкоатлета Сергей Клевцов опроверг информацию о том, что Шубенков сдал положительный допинг-тест.

Сергей Шубенков чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами, а также двукратным чемпионом Европы и чемпионом Европы в помещении.