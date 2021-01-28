К дочери Ирины Славиной Маргарите Мурахтаевой пришли сотрудники полиции

Они хотели вручить повестку на допрос по делу о нарушении порядка проведения митинга 23-го января в Нижнем Новгороде. Мурахтаева рассказала «Новой газете», что ее не было дома – она сейчас находится в Санкт-Петербурге, повестку взял отец. Мурахтаева уточнила, что присутствовала на акции как журналист издания Koza press.

Бывший главный редактор издания Ирина Славина 2-го октября прошлого года совершила самосожжение перед зданием управления МВД по Нижегородской области. Этому предшествовал обыск у нее дома.