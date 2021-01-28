Суд в Рязани оштрафовал на 20 тыс. рублей 70-летнего правозащитника Александр Бетхольда за участие в акции 23 января

Суд в Рязани оштрафовал на 20 тысяч рублей 70-летнего правозащитника Александр Бетхольда за участие в акции 23-го января, — сообщает местное издание «7х7». Бетхольд рассказал, что был избит полицейскими, когда попытался выяснить причину задержания одного из участников акции.
2021-01-28T12:11:17+03:00
2021-01-28T12:25:52+03:00
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12:11, 28 января 2021
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