Суд в Рязани оштрафовал на 20 тыс. рублей 70-летнего правозащитника Александр Бетхольда за участие в акции 23 января

Суд в Рязани оштрафовал на 20 тысяч рублей 70-летнего правозащитника Александр Бетхольда за участие в акции 23-го января, — сообщает местное издание «7х7». Бетхольд рассказал, что был избит полицейскими, когда попытался выяснить причину задержания одного из участников акции.