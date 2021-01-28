Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении соратника Алексея Навального Леонида Волкова

Уголовное дело, по которому проходит Леонид Волков, связано с привлечением подростков к несогласованным акциям протеста в прошлую субботу. Призывы публиковались в интернете, считают в Следственном комитете. По версии СК руководитель сети региональных штабов Алексея Навального знал, что акция 23 января не согласована, но за пару дней до этого на видеопортале youtube разместил цитата «публикации» с призывом прийти на митинг в Москве и других городах страны. Между тем в тот день было только одно видео с анонсом акции, но возраст тех кто может на нее прийти Волков не упоминал, пишет издание Медиазона. Ссылки на некие публикации соратник Алексея Навального, как утверждают в СК, затем разместил на своих страницах в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram. И таким образом якобы вовлек школьников в совершение незаконных действий. Уголовное дело ведёт главное следственное управление СК. Сам Леонид Волков называет дело придуманным. По его словам ни он ни другие соратники Навального, включая его самого, не призывают участвовать школьников в таких мероприятиях. Их родителей Волков попросил убедить детей остаться дома и не выходить на ближайшую акцию.

Статья, по которой проходит оппозиционный политик, предусматривает до двух лет лишения свободы. Волков уехал из России в августе 2019 года после митингов во время предвыборной кампании в Мосгордуму.

В Москве на 48 часов задержаны несколько соратников Навального, в частности, Любовь Соболь и Анастасия Васильева. Это связано с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23-го января. Адвокаты считаю задержания и обыски незаконными.