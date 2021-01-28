Прокуратура Москвы предостерегает физических лиц и соцсети о недопустимости призывов к участию в несогласованной акции

Прокуратура Москвы предостерегает физических лиц и социальных сети о недопустимости призывов к участию в несогласованной акции в Москве 31-го января. Источник «Интерфакса» добавляет, что Facebook, Twitter, Mail.ru Group и Google предупреждены о незаконности призывов к акции 31-го января.