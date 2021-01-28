После обысков у Любови Соболь изъяли только мобильный телефон – адвокат

После обысков у юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которые прошли накануне по делу о нарушении санитарных норм, у нее изъяли только мобильный телефон. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Владимир Воронин.

«Любови Соболь предложили перед началом обыска выдать полиции флешки, жесткие диски, телефоны, компьютеры и прочую технику. Непонятно, каким образом все это относится к нарушению санитарных норм. В итоге единственное, что изъяли у Любови дома – это мобильный телефон. Зачем мобильный телефон по делу о нарушении санитарных норм, представить достаточно тяжело», — сказал адвокат.

Он уточнил, что обыск кончился в одиннадцатом часу вечера. «Мы сказали, что наступило ночное время, и мы больше не хотим участвовать ни в каких следственных действиях, потому что они не являются неотложными. Тем не менее, Любовь погрузили в автозак и увезли в ГСУ МВД по Москве», — добавил Воронин.

По словам адвоката, в управлении Соболь допросили. «Вопросы были такими: где вы находились 23 января, какая была обстановка в центре Москвы, соблюдалась ли социальная дистанция между людьми? И потом: знаете ли вы всех этих людей из списка, когда вы в последний раз с ними встречались», — отметил он.

Воронин сообщил, что при ответе на все вопросы Соболь сослалась на 51-ую статью Конституцию о праве не свидетельствовать против себя. «Ей и другим задержанным – Олегу Навальному, Марии Алехиной – задавали одни и те же вопросы. Все, насколько мы знаем, тоже отказались от дачи показаний», — уточнил он.

Адвокат также считает несостоятельным дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. «Под эту статью можно подвести все, что угодно. Те же бары открыты — это тоже можно расценить так, что правительство Москвы создает угрозу для того, чтобы кто-то заразился», — заключил Воронин.