Z Архив новостей новости
5 10 6 688
11:38, 28 января 2021

Якутский психдспансер объяснил принудительную госпитализацию Александра Габышева его отказом от лечения

Якутский психоневрологический диспансер объяснил принудительную госпитализацию Александра Габышева его категорическим отказом от лечения. Представители диспансера утверждают, что врач несколько раз пытался связаться с Габышевым по телефону, но тот не отвечал на звонки. После этого медики обратились в полицию.
Александр Габышев называет себя шаманов-воином. Недавно он объявил новый поход на Москву.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 188 6 5002 23.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 206 6 29063 21.01
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор…

5 90 6 12974 21.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 119 6 8546 27.01
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 218 6 27501 22.01
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана В течении последних лет была провалена молодежная политика. Молодежь, по сути дела, отдали в руки противников Путина. И те с ними вели широкую системную работу. И вот результат…

5 77 6 10854 22.01
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 105 6 16130 23.01
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 112 6 26845 21.01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 86 6 13681 26.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 186 6 30477 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Во время допроса в полиции у Любови Соболь спрашивали, знакома ли она с несколькими десятками людей В списке 37 человек, в том числе Дмитрий Глуховский, Татьяна Лазарева, Александра Бортич…

5 51 6 8502 09:20
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 304 6 52267 26.01
Блоги

+ «Я намерена обратиться в Следственный комитет» «Я намерена обратиться в Следственный комитет» Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал…

5 189 6 32890 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Нежеланный возвращенец. О том, как Навальный загнал Кремль в тупик Кремль доигрался с Навальным до цугцванга. Любой его шаг ведет к мату, разница только в количестве ходов. Можно спорить, кто выиграет эту партию. Меньше всего шансов лично у Навального…

5 226 6 114993 21.01
Блоги

+ Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда»...

5 563 6 108415 25.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Звонок — Меня незаконно задержали?
— Где?
— На Пушкинской.
— А что Вы там делали?
— По делам пошёл.
— На несанкционированный митинг?
— Ну, это… по делам пошёл…

5 311 6 61532 23.01

Популярное за неделю

Новости

ФСБ может быть причастна к смерти еще трех известных людей Журналист Тимур Куашев, политик Никита Исаев и активист Руслан Магомедрагимов умерли при странных обстоятельствах в 2014, 2019 и 2015 годах соответственно…

5 3 6 14655
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 146758 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 109 6 26769 21.01
Блоги

Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Масштабные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. В ходе митингов были задержаны более 2,6 тысяч человек…

5 199 6 577849 23.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

5 108 6 263295 23.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8971860
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4790913

Сегодня в эфире