Якутский психдспансер объяснил принудительную госпитализацию Александра Габышева его отказом от лечения

Якутский психоневрологический диспансер объяснил принудительную госпитализацию Александра Габышева его категорическим отказом от лечения. Представители диспансера утверждают, что врач несколько раз пытался связаться с Габышевым по телефону, но тот не отвечал на звонки. После этого медики обратились в полицию.

Александр Габышев называет себя шаманов-воином. Недавно он объявил новый поход на Москву.