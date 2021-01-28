Уполномоченный по правам человека в Петербурге считает несоразмерным применение силы к участникам акции 23-го января

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает несоразмерным применение силы и спецсредств к участникам акции 23-го января, журналистам и случайным прохожим. По данным пресс-службы омбудсмена, за медицинской помощью обратились 24 человека, 16 госпитализированы. Отмечается также, что у большинства сотрудников правоохранительных органов, у полиции и Росгвардии нагрудные знаки или скрыты, или отсутствовали, что не позволяет их идентифицировать.