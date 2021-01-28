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11:34, 28 января 2021

Против Леонида Волкова возбуждено уголовное дело о склонении подростков к противоправным действиям

Против соратника Алексея Навального Леонида Волкова возбуждено уголовное дело о склонении подростков к противоправным действиям. По версии СК, Волков призывал подростков участвовать в протестной акции 23-го января.
Сам Волков назвал придуманной темой обвинения властей в вовлечении детей в политику. Он посоветовал родителям отговорить детей от участия в акциях протеста, — сообщает интернет-издание «Медуза».



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