За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек. В Москве — 2897 заболевших.