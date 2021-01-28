За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек. В Москве — 2897 заболевших.
2021-01-28T11:12:32+03:00
2021-01-28T11:16:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:12, 28 января 2021
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