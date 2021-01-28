Телесериал по роману Фитцжеральда «Великий Гэтсби» будет снят в США

Роман «Великий Гэтсби» американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда опубликован в 1925-ом и многожды был экранизирован. Продюсером и сценаристом нынешнего мини-сериала стал Майкл Херет, в послужном списке которого фильмы «Елизавета» и «Золотой век», а также телешоу «Тюдоры» и «Викинги». Сценарий самого Херета. Он утверждает, что Гэтсби всегда был в его жизни, сначала он прочёл Фицджеральда еще школьником, затем рассказывал, когда преподавал в Оксфорде в 1970-ых годах и с тех пор его периодически перечитывает. Далее продюсер отметил: «Сегодня, когда Америка вновь ищет способ переизобрести себя – это идеальный момент посмотреть новым взглядом на вечно актуальную историю, представить знаменитых персонажей сквозь призму гендера, расы и ориентации». Пока не сообщается о дате премьеры «Великого Гэтсби».

Консультант фильма — правнучка писателя Блейк Хазард.