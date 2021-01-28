Доходы крупнейших российских рантье снизились в прошлом году почти на 2 миллиарда долларов

Это рекордный показатель. Рейтинг владельцев российской недвижимости возглавила компания «Киевская площадь» десятый год подряд.

Среди крупнейший объектов лидера рейтинга — агрокластер «Фуд Сити» и торгово-развлекательный центр «Европейский» в Москве. Кроме того, в октябре «Киевская площадь» открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел, а к 2023 году планируется завершить реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский». По данным Форбс, за 2020 год компания заработала на аренде почти $1,5 млрд.

При этом издание отмечает, что на на фоне пандемии коронавируса и строгого карантина в весенне-летний период, совокупный доход 30 компаний участников рейтинга упал почти на четверть. Больше всех пострадали владельцы торговой недвижимости и гостиниц. Понесли потери также собственники бизнес-центров — причиной стал переход многих арендаторов на удаленку.

По мнению «Форбс», лучше всего на фоне пандемии себя чувствовали склады, которые были востребованы благодаря развитию онлайн-бизнеса.