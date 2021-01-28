Бюджет Москвы из-за пандемии потерял около 700 миллиардов рублей, — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он рассчитывает на то, что бизнес в скором времени сможет вернуться к докарантинному уровню.

Бары, рестораны и ночные клубы Москвы работали минувшей ночью. Столичные власти смягчили ограничения, введенные из-за коронавируса.