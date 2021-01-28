Уроженец Чечни, напавший на силовиков во время несанкционированных акций в Москве, задержан

Молодого человека везут на допрос.

20-летний Саид Джумаев засветился на ролике, снятом в минувшую субботу возле памятника Пушкину. Одетый в черное юноша наносит множественные удары руками и ногами по силовикам, которые пытаются оттеснить людей. Во время драки Джумаев упал, его подхватили и спрятали от ОМОНовцев другие участники несанкционированной акции.

Личность нарушителя довольно быстро установили. Депутат от Чечни и соратник Кадырова Адам Делимханов обратился к молодому человеку, заявив, что Джумаев должен определиться, поддерживает ли он Навального. Если нет, то юноше помогут решить вопрос с властями. Помощник Делимханова позже уточнила, что речь идет исключительно о помощи с адвокатом и юридической поддержке.

По данным ТАСС, Джумаева задержали в Псковской области. Уроженца Чечни везут на допрос в Москву в столичное следственное управление

Скорее всего, ему предъявят обвинение в насилии против представителя власти. Статья предусматривает лишение свободы на несколько лет.