Адвокаты направили апелляционную жалобу на приговор по делу Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 человек

Адвокаты направили апелляционную жалобу на приговор по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 человек в части в Забайкалье. Военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы. Ранее присяжные признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения. Сам Шамсутдинов утверждает, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения.