Адвокаты направили апелляционную жалобу на приговор по делу Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 человек

Адвокаты направили апелляционную жалобу на приговор по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял 8 человек в части в Забайкалье. Военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы. Ранее присяжные признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения. Сам Шамсутдинов утверждает, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения.
2021-01-28T10:37:49+03:00
2021-01-28T10:45:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781198-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3390476.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:37, 28 января 2021
Загрузка комментариев...