Московская полиция провела обыски по нескольким десяткам адресов

На 48 часов задержаны Любовь Соболь, Олег Навальный, Мария Алехина и Анастасия Васильева. Они стали подозреваемыми по новому уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестной акции 23-го января.
2021-01-28T10:35:31+03:00
2021-01-28T10:49:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 28 января 2021
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