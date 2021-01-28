Сотрудники уголовного розыска задержали чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с омонвцами 23-го января

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с омонвцами на Пушкинской площади 23-го января. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс», ссылаясь на источники. По данным агентств, Джумаева доставляют к следователю. Депутат Госдумы Адам Делимханов ранее предложил молодому человеку помощь в урегулировании проблем с законом. Помощник Делимханова позже уточнил, что речь шла исключительно о юридической поддержке.
2021-01-28T10:34:49+03:00
2021-01-28T10:34:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781192-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 28 января 2021
Загрузка комментариев...