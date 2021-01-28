Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке в первом квартале — более 111 миллиардов долларов

Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке в первом квартале, более 111-ти миллиардов долларов – это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночная капитализация компании приближается к 2,5 триллионам. Глава Apple Тим Кук в интервью Reuters объявил, что на данный момент число активных iPhone по всему миру превышает 1 миллиард.
2021-01-28T10:08:00+03:00
2021-01-28T10:12:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781186-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3390444.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:08, 28 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…