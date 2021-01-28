Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке в первом квартале — более 111 миллиардов долларов

Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке в первом квартале, более 111-ти миллиардов долларов – это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночная капитализация компании приближается к 2,5 триллионам. Глава Apple Тим Кук в интервью Reuters объявил, что на данный момент число активных iPhone по всему миру превышает 1 миллиард.