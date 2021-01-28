На различные геополитические проекты Кремлем за последние 20 лет было потрачено свыше $600 млрд. По подсчетам Новой газеты, большая часть этих средств пошла на помощь дружественным политическим режимам.

Самая большая статья расходов из геополитического пакета — поддержка лояльных Кремлю политических режимов. Так, за 20 лет союза с Беларусью различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем $109 млрд. Львиная доля этой суммы — предоставленные Минску скидки на топливо.

Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик: «ДНР», «ЛНР», Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. За счет российских налогоплатильщиков местные жители получают пенсии, а предприятия — бесплатную электроэнергию.

В отдельную категорию выделены затраты на крупные энергетические проекты, которые составили $224 млрд. По мнению аналитиков, такие газопроводы, как Сила Сибири или Северный поток-2 вряд ли окупятся, а огромные средства на их реализацию идут в первую очередь в карман подрядчикам.

Последняя категория рейтинга — прощеные долги другим странам. Одной только Кубе Москва списала долгов почти на $32 млрд.