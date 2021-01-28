В Москве на 48 часов задержаны несколько соратников Навального, в частности, Любовь Соболь и Анастасия Васильева

Это связано с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23-го января.

Следователи по делу Любови Соболь интересуются ее связями с российскими артистами и общественными деятелями, которые публично поддерживали Алексея Навального. Это следует из протокола допроса, который после обысков и задержания Соболь опубликовал ее адвокат.

Обыски дома у Соболь и еще по десятку адресов прошли в среду по так называемому «санитарному делу». Его завели после несанкционированных акций 23 января, а фигурантов хотят обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которое привело к массовому заболеванию.

Подозреваемых, по меньшей мере, трое. Это брат Алексея Навального Олег, активистка Мария Алехина и юрист признанного иностранным агентом ФБК Любовь Соболь. Они были задержаны на 48 часов и содержатся сейчас в изоляторе на Петровке, 38. Соболь доставили туда под утро после допроса. Разговора со следователем, судя по всему, не получилось, политик ссылалась на 51-ую статью Конституции.

Ее адвокат Владимир Воронин опубликовал у себя в Твиттере фрагмент протокола допроса. Соболь среди прочего был задан вопрос о ее знакомстве с писателем Дмитрием Глуховским, актрисами Ириной Вилковой, Варварой Шмыковой, Александрой Бортич и Татьяной Лазаревой и другими деятелями, которые тем или иным образом высказывались о несанкционированных акциях 23 января.

Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов считает массовые обыски попыткой давления на тех, кто причастен к митингам 23-го января. Смирнов рассказал в эфире «Эха», что с обыском пришли по месту его прописки. В этой квартире живет его мать.

Перед акцией 23-го января Сергей Смирнов оказался среди журналистов, в которым приходили полицейские, чтобы вручить предостережение прокуратуры.