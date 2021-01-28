Московская полиция задержала Сайд-Мухамада Джумаева, которого разыскивали после митинга 23 января за драку с ОМОНом

Московская полиция задержала 20-летнего чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, которого разыскивали после митинга 23-го января за драку с ОМОНом, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Ранее Джумаеву предлагал добровольно сдаться депутат Госдумы Адам Делимханов, обещая решить вопрос с властями. Затем помощница Делимханова Татьяна Лазина сообщила СМИ, что Джумаев раскаялся в своем поступке. Родители рассказали, что молодой человек случайно оказался на месте проведения акции и ввязался в потасовку.