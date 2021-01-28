Московская полиция задержала Сайд-Мухамада Джумаева, которого разыскивали после митинга 23 января за драку с ОМОНом

Московская полиция задержала 20-летнего чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, которого разыскивали после митинга 23-го января за драку с ОМОНом, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Ранее Джумаеву предлагал добровольно сдаться депутат Госдумы Адам Делимханов, обещая решить вопрос с властями. Затем помощница Делимханова Татьяна Лазина сообщила СМИ, что Джумаев раскаялся в своем поступке. Родители рассказали, что молодой человек случайно оказался на месте проведения акции и ввязался в потасовку.
2021-01-28T10:04:11+03:00
2021-01-28T10:07:58+03:00
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10:04, 28 января 2021
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