Более 30-ти тысяч американцев покинули Республиканскую партию после штурма Капитолия 6-го января, — сообщает газета «Хилл». 45-ому президенту Дональду Трампу вынесен импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Сенат рассмотрит этот вопрос в начале февраля.