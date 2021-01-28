Более 30-ти тысяч американцев покинули Республиканскую партию после штурма Капитолия 6-го января, — сообщает газета «Хилл». 45-ому президенту Дональду Трампу вынесен импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Сенат рассмотрит этот вопрос в начале февраля.
2021-01-28T09:38:50+03:00
2021-01-28T09:46:10+03:00
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09:38, 28 января 2021
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