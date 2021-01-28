Родители двухлетней Маши Леонтьевой объявили о том, что собрали необходимую сумму на препарат «Золгенсма»

Родители двухлетней Маши Леонтьевой, пациентки с редким заболеванием спинальная мышечная атрофия, объявили о том, что собрали необходимую сумму на препарат «Золгенсма». Это самое дорогое лекарство в мире – оно стоит более 2-х миллионов долларов. Препарат не зарегистрирован в России.
2021-01-28T09:36:53+03:00
2021-01-28T09:36:53+03:00
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09:36, 28 января 2021
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