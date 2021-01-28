Депутат Госдумы от «ЕР» Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы на 38 млрд руб, намерен обжаловать решение суда

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы на 38 миллиардов рублей, намерен обжаловать решение суда. Депутат утверждает, что не нарушал законов и не занимался бизнесом. В материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, указывается, что активы изъяты в связи с отсутствием доказательств их приобретением на законные доходы.
2021-01-28T09:35:36+03:00
2021-01-28T09:35:36+03:00
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09:35, 28 января 2021
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