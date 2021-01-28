Россия поднялась на 8 мест и заняла 129-ю позицию в индексе восприятия коррупции «Трансперенси Интернешнл»

Россия находится рядом с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. В России системная борьбы с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами, — отметили в «Трасперенси» (российские власти считают эту организацию иностранным агентом).