Россия поднялась на 8 мест и заняла 129-ю позицию в индексе восприятия коррупции «Трансперенси Интернешнл»

Россия находится рядом с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. В России системная борьбы с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами, — отметили в «Трасперенси» (российские власти считают эту организацию иностранным агентом).
2021-01-28T09:34:06+03:00
2021-01-28T09:57:39+03:00
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09:34, 28 января 2021
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