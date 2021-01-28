В Москве на 48 часов задержаны несколько соратников Алексея Навального, в частности, Любовь Соболь и Анастасия Васильева. Это связано с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23-го января. Адвокаты считаю задержания и обыски незаконными.