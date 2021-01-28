Российский суд арестовал дом беглого банкира Георгия Беджамова в Лондоне

Стоимость недвижимости оценена в £35 млн., отмечает РБК.

Тверской районный суд наложил арест на лондонский дом экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Если арест подтвердит британский суд, это усложнит потенциально возможную продажу дома.

В России банкир обвиняется в мошенничестве. Как полагает следствие, Беджамов совместно со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, а также списывал средства со счетов клиентов банка без их ведома. Внешпромбанк, находящийся в процедуре банкротства, уже подал в Высокий суд Лондона иск к Беджамову на сумму свыше £1 млрд. В настоящее время решается вопрос о выдаче Беджамова в Россию, отмечается в постановлении суда.