Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону из-за агрессивных, по его мнению, действий Москвы

Демократическому строю и ценностям стран-участниц НАТО брошен вызов, считает Йенс Столтенберг. В конце прошлого года генсек Североатлантического альянса объявил, что Россия угрожает соседям и пытается вмешаться в демократические процессы. Теперь он призвал союзников по альянсу выделять больше средств на оборону. Это необходимо чтобы военные были готовы реагировать на такие вызовы как агрессивные действия России, а также терроризм и риски, связанные с подъёмом Китая, сообщил Столтенберг. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв генсека НАТО готовиться к агрессии России. «Его миру, основанному на правилах, выработанных в нескольких западных столицах, приходит конец», — написал Пушков в твиттере. По мнению сенатора, слишком мало желающих следовать правилам, которые не опираются на международное право. НАТО считает Россию главной военной угрозой как минимум до 2030-го года, об этом говорилось в докладе о реформировании альянса, опубликованном в начале зимы.

Альянс также намерен внимательно следить за военно-техническим сотрудничеством Москвы и Пекина. НАТО называет Китай второй по масштабам угрозой своей безопасности после России.