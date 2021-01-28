Дебаты по ситуации с Алексеем Навальным прошли в Парламентской ассамблее Совета Европы

Российской делегации также пришлось ответить на вопросы о массовых арестах после субботней акции протеста. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что большинство задержанных уже освобождены.

Толстой также заявил, что Алексей Навальный не является политическим заключенным.