Московский областной суд сегодня рассмотрит жалобы адвокатов, оспаривающих законность заключения Навального под стражу

Московский областной суд сегодня рассмотрит жалобы адвокатов, оспаривающих законность заключения Алексея Навального под стражу на 30 суток. Оснований для его задержания нет, он должен быть отпущен, — сказала «Эху» адвокат Ольга Михайлова.



Вчера полиция провела обыски в квартирах сторонников Навального. Официальным поводом стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм во время акции 23-го января. Олега Навального, Любовь Соболь, Марию Алехину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. Адвокаты считают обыски и задержания незаконными, а само дело называют мертворожденным.