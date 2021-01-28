Контролер в Московском метро поймала преступника, находившегося в в федеральном розыске

Контролер на станции метро «ВДНХ» поймала преступника, находившегося в в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание потому что был без средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
2021-01-28T08:50:59+03:00
2021-01-28T08:50:59+03:00
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08:50, 28 января 2021
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