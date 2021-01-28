Россияне больше не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года.
2021-01-28T08:43:58+03:00
2021-01-28T08:43:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:43, 28 января 2021
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