Россияне больше не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года.