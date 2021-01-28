Московская полиция провела обыски по нескольким десяткам адресов

На 48 часов задержаны Любовь Соболь, Олег Навальный, Мария Алехина и Анастасия Васильева. Они стали подозреваемыми по новому уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестной акции 23-го января, — сообщил юрист Иван Жданов. Адвокаты называют задержания незаконными.
2021-01-28T08:40:45+03:00
2021-01-28T08:40:45+03:00
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08:40, 28 января 2021
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