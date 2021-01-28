45-й президент США Дональд Трамп не планирует лично присутствовать на слушаниях по импичменту в Сенате

Он может дать показания в свою защиту в письменном виде, — сообщает телеканал NВС со ссылкой на осведомленные источники. Один из собеседников телеканала уточнил, что к команде защиты Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард. Он работал в Минюсте и занимался расследованием дела Моники Левински.