Конгрессмены Маккол и Роджерс раскритиковали администрацию Байдена за решение продлить договор о сокращении СНВ

Конгрессмены-республиканца Майкл Маккол и Майкл Роджерс, возглавляющие комитеты по иностранным делам и обороны в палате представителей, раскритиковали администрацию нового президента за решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По мнению конгрессменов, продление соглашения на 5 лет в его нынешнем виде лишит США важнейших рычагов влияния, необходимых, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.
2021-01-28T08:38:44+03:00
2021-01-28T08:38:44+03:00
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08:38, 28 января 2021
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