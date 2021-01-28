Конгрессмены Маккол и Роджерс раскритиковали администрацию Байдена за решение продлить договор о сокращении СНВ

Конгрессмены-республиканца Майкл Маккол и Майкл Роджерс, возглавляющие комитеты по иностранным делам и обороны в палате представителей, раскритиковали администрацию нового президента за решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По мнению конгрессменов, продление соглашения на 5 лет в его нынешнем виде лишит США важнейших рычагов влияния, необходимых, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.