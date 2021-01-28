Генсек НАТО призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону, в том числе в связи с действиями России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону, в том числе в связи с действиями России. Ранее Столтенберг говорил о том, что не видит непосредственной военной угрозы со стороны России, однако, по его словам, Россия угрожает соседям и пытается вмешаться в демократические процессы.