Евросоюз в феврале обсудит возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным

Евросоюз в феврале обсудит возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, — заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью «Евроньюс». По словам дипломата, нужно дать шанс России пересмотреть свое отношение к этой проблеме.

Новые ограничительные меры против России могут принять и США, — дал понять госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он подчеркнул, что ситуация вокруг Навальноо и общее состояние прав человека в России вызывают беспокойство Вашингтона.