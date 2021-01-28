Во время допроса в полиции у юриста ФБК Любови Соболь спрашивали, знакома ли она с несколькими десятками людей, — следует из протокола допроса, фрагмент которого опубликовал адвокат Владимир Воронин. В списке 37 человек, в том числе Дмитрий Глуховский, Татьяна Лазарева, Александра Бортич. Почему именно эти люди заинтересовали следователей, не уточняется. Часть из них, в том числе актеры, записывали ролики в поддержку Алексея Навального, — напоминает телеканал «Дождь».
2021-01-28T08:34:26+03:00
2021-01-28T08:34:26+03:00
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08:34, 28 января 2021
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