Во время допроса в полиции у юриста ФБК Любови Соболь спрашивали, знакома ли она с несколькими десятками людей, — следует из протокола допроса, фрагмент которого опубликовал адвокат Владимир Воронин. В списке 37 человек, в том числе Дмитрий Глуховский, Татьяна Лазарева, Александра Бортич. Почему именно эти люди заинтересовали следователей, не уточняется. Часть из них, в том числе актеры, записывали ролики в поддержку Алексея Навального, — напоминает телеканал «Дождь».