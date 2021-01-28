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08:09, 28 января 2021

Парламентская ассамблея Совета Европы должна обсудить сегодня полномочия делегации России

Это происходит по инициативе представителей Украины.

Мониторинговый комитет ПАСЕ представит ассамблее доклад и резолюцию о полномочиях представителей России. В Москве ожидают, что он выступит за сохранение прав делегации. По крайней мере, об этом в интервью агентству ТАСС говорил её глава и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Ранее за оспаривание полномочий россиян выступили 38 делегатов против 61-ого. Рассмотрение этого вопроса началось по инициативе представителя Украины Марии Мезенцевой. По её словам, российскую делегацию необходимо ограничить из-за «продолжающихся нарушений прав человека» в Крыму. В Киеве настаивают, что речь идёт об оккупированных территориях, в то время как в Москве утверждают, что полуостров присоединился к стране законно по результатам референдума.
В последний раз Украина оспаривала полномочия российской делегации год назад. Тогда мониторинговый комитет выступил за их сохранение, обосновав это в частности тем, что Россия выполнила ряд требований, например, передала Киеву арестованных украинских моряков.

Предполагается, что по этому вопросу права голоса у российской делегации не будет. Отдельные её члены говорили, что если к ней применят какие-либо ограничения, то представители Москвы откажутся присутствовать на заседании.



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