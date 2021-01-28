Адвокатская палата Петербурга рассмотрит представление Министерства Юстиции в отношении адвоката Ивана Павлова

Его вынесли из-за дела журналиста Ивана Сафронова.

Это уже вторая попытка Минюста привлечь к ответственности Павлова. По словам самого адвоката, ведомство действует по воле ФСБ. Именно оттуда приходили требования проверить юриста. Сотрудники спецслужб считают, что защитник Ивана Сафронова не дал подписку о неразглашении данных предварительного расследования, а также трижды не явился на следственные действия. Первое такое представление рассматривали в сентябре 2020-го. Тогда Адвокатская палата Санкт-Петербурга не нашла в действиях юриста нарушений. Примечательно, что схожие представления отправлялись также в палаты Москвы и Ленинградской области. Их целью были, на тот момент, шесть защитников Сафронова. Во всех случаях дисциплинарные производства в отношении адвокатов прекратили.

Напомним, Иван Сафронов обвиняется в госизмене. Его взяли под арест ещё летом. Свою вину он не признаёт. На момент задержания он не занимался журналистикой и работал в «Роскосмосе».