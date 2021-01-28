Олега Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестной акции в прошлую субботу. На тот же срок и по тому же делу задержана и Мария Алёхина.

Задержанию предшествовали массовые обыски, силовики вчера нагрянули к родным и соратникам Алексея Навального. Пришли и в квартиру политика, где находился его брат Олег, после обыска его увезли в неизвестном направлении. Позже оказалось, что Олег Навальный в изоляторе на Петровке. Он задержан на 48 часов по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на субботней акции протеста в Москве, несогласованной с властями. Та же участь постигла юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. У нее изъяли мобильный телефон — остальную технику, по словам юриста, у нее вынесли во время предыдущего обыска. На допросе следователи спрашивали ее, знакома ли она, в том числе с Татьяной Лазаревой, Артемием Троицким, Марией Алёхиной и другими людьми. На 48 часов по тому же делу оставили в ИВС и участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину. Обыскали вчера и квартиру жены Алексея Навального Юлии. Силовики взломали дверь, следственные действия проводили без адвокатов, их пустили после того как все закончилось, оттуда вынесли технику. Обыск, по словам адвоката Владимира Воронина, также связан с делом о нарушении противовирусных норм. Власти считают, что на акции в Москве было 19 человек с коронавирусом. В общей сложности вчера провели около 30-ти обысков, несколько соратников Навального на них специально привезли из спецприёмников. Добавлю, что ФБК российские власти считают иностранным агентом.

Вчера же был задержан активист Константин Котов. Многочасовой обыск также провели у мамы главного редактора издания Медиазона Сергея Смирнова.