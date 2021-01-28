Суд в Москве наложил арест на лондонский дом экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова стоимостью £35 млн

По сведениям РБК, арест наложен в рамках уголовного дела против бывшего банкира. ВПБ, находящийся в процедуре банкротства и подавший в Высокий суд Лондона иск к Беджамову о мошенничестве на £1,3 млрд, намерен воспользоваться решением российского суда, чтобы исключить возможность продажи бывшим банкиром этой недвижимости. В России Беджамов обвиняется в мошенничестве на 113 млрд руб. Сейчас Беджамов живет в Лондоне, решается вопрос о его выдаче России.
2021-01-28T07:33:34+03:00
2021-01-28T07:33:34+03:00
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07:33, 28 января 2021
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