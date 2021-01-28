Международный союз конькобежцев определит, как российских спортсменам предстоит выступать на чемпионатах мира

Международный союз конькобежцев определит, как именно российских спортсменам предстоит выступать на чемпионатах мира по видам спорта, которые объединяет ИСУ.

ИСУ объединяет представителей трех видов спорта – фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека. Прежде всего Союзу предстоит решить, как именно будут называться российские команды и под каким флагом они будут выступать. Прецедент уже есть. На чемпионате мира по гандболу сборная страны выступала под названием и флагом национальной федерации. Примерно по такому же пути намерены пойти и те, кто соревнуется на коньках. Сборная России выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции, если он конечно состоится, под названием «Фигурное катание России», а мастера классических коньков и шорт трека выйдут на старт мировых первенств под флагом Союза конькобежцев России. Эти предложения направлены в ИСУ и союзу предстоит утвердить их.

Напомним, что российским спортсменам по решению международного спортивного арбитража запрещено выступать под национальным флагом в течении двух лет.