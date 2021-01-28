Московский областной суд сегодня проверит законность заключения Алексея Навального под стражу на 30 суток

Политик добивается личного участия в рассмотрении жалобы. Защита просит освободить оппозиционера.

В жалобе адвокаты Алексея Навального указали на ряд нарушений судьей Еленой Морозовой. Они, в том числе, отмечают незаконность выездного заседания Химкинского городского суда в отделе полиции и то, что политика поместили в СИЗО без учета обстоятельств, связанных с его отравлением, Это создает прямую угрозу его жизни и здоровью. Заседание на котором Навальный в начале прошлой недели получил 30 суток возмутило многих. Оно проходило в полиции, куда оппозиционера доставили после задержания в аэропорту Шереметьево сразу по прилёте из Германии. Многие заметили, что над головой Навального висел портрет возглавлявшего НКВД во время массовых репрессий Генриха Ягоды. На заседание судья не пустила журналистов, кроме провластных СМИ, и отказалась выслушать доводы защиты. Политик назвал заседание «наивысшей степенью беззакония». Навального после решения судьи поместили в спецблок СИЗО Матросская тишина, ему только через несколько дней разрешили позвонить жене и передали письма. При этом, по словам адвоката, Вадима Кобзева политик остается в полной информационной изоляции.

ФСИН обвиняет Навального в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше». Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит требование тюремного ведомства изменить политику условный срок на реальный. В прошлую субботу по всей стране прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера. На них по данным ОВД-инфо задержали почти 4 тысячи человек