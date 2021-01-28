Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину отправили под арест на 48 часов

ТАСС со ссылкой на адвоката Геннадия Федорова сообщает, что Алехина стала подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ранее по этой же статье и на такой же срок задержали Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального, и юриста Любовь Соболь. Накануне в Москве прошло более 30 обысков у соратников и сторонников Навального.

Полиция провела обыски в квартирах сторонников оппозиционера Алексея Навального. В частности, сотрудники пришли домой к жене политика Юлии Навальной. Адвокатов на обыск не пускали, это прямо противоречит закону, сообщила «Эху Москвы» юрист Вероника Полякова.

По словам Вероники Поляковой, оснований для претензий к Юлии Навальной быть не может и защита считает обыск незаконным.

Некоторых из тех, у кого прошли обыски, специально для этого вывозили из спецприемников, где они отбывают административный арест. К примеру, прессе-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

О том, что изъяли у нее, телеканалу «Дождь» рассказала адвокат Ярмыш Валерия Аршинова.

По данным агентства РИА Новости, всего обыски планируются почти по трем десяткам адресов.