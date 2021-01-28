Бывший президент США Дональд Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте в американском сенате

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на собственные источники. По сведениям телеканала, Трамп может направить в сенат письмо в свою защиту. По данным NBC News, Трамп, находясь во Флориде, следит за выступлениями республиканцев против импичмента, называя таких однопартийцев союзниками.