Группа Bellingcat и интернет-издание The Insider выпустили новое расследование о том, что сотрудники спецслужб могут быть причастны к убийствам по политическим мотивам. В материале детально описываются три примера, которые имеют много общих черт с попыткой отравления Алексея Навального. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал один из авторов расследования, журналист Христо Грозев.

Во всех случаях были предприняты все усилия, чтобы было сложно даже доказать факт насильственной смерти, добавил Христо Грозев.