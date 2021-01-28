В Вашингтоне не исключают никаких мер против Москвы в связи с арестом Алексея Навального

Об этом заявил новый глава Госдепа Энтони Блинкен. При этом он сказал, что США намерены сперва полностью изучить ситуацию. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон «глубоко озабочен» вопросом безопасности Навального и отметил, что голос оппозиционного политика должен быть услышан.
2021-01-28T06:21:13+03:00
2021-01-28T06:21:13+03:00
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06:21, 28 января 2021
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
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