Мособлсуд сегодня проверит законность продления ареста Алексея Навального

Адвокаты оппозиционного политика просят отменить решение Химкинского суда, согласно которому срок задержания Навального продлен до 30 суток. 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он находился на лечении после отравления в России. На следующий день на выездном заседании в отделе полиции суд арестовал его до 15 февраля рамках ходатайства ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
2021-01-28T06:19:33+03:00
2021-01-28T06:46:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2781094-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:19, 28 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…