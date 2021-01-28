Мособлсуд сегодня проверит законность продления ареста Алексея Навального

Адвокаты оппозиционного политика просят отменить решение Химкинского суда, согласно которому срок задержания Навального продлен до 30 суток. 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он находился на лечении после отравления в России. На следующий день на выездном заседании в отделе полиции суд арестовал его до 15 февраля рамках ходатайства ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.